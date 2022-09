France : Un bébé meurt écrasé par un tracteur pendant les vendanges

Un nourrisson est mort écrasé mercredi par un tracteur à Bethon, dans la Marne (France), au cours de vendanges, et une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Châlons-en-Champagne, confirmant une information de «L’Est Eclair» .

«Thèse accidentelle» privilégiée

Le conducteur du tracteur, «sans antécédent» et négatif à tous les dépistages effectués, a été entendu sous le régime de la garde à vue mais celle-ci a été levée sans qu’il soit mis en examen, a expliqué la magistrate. «Il indique qu’il a fait un premier tour de contrôle avant de démarrer le tracteur et pour l’instant on privilégie évidemment une thèse totalement accidentelle» a-t-elle résumé.