Famille grand-ducale: Un bébé pour jouer avec George, Charlotte, Louis, Estelle et Oskar

D'autres sont déjà célébrissimes dans le monde entier. On pense évidemment aux enfants du désormais prince héritier William en Grande-Bretagne: George (9 ans) et Louis (5 ans) ainsi que la princesse Charlotte (7 ans). En Suède, la princesse héritière Victoria a deux enfants, Estelle (10 ans) et Oskar (6 ans).

En Norvège et au Danemark, les enfants sont un peu plus grands. Le prince Haakon a une fille, Ingrid Alexandra (18 ans), et un fils, Sverre Magnus (17 ans en décembre) tandis que le prince Frederik du Danemark a quatre enfants: Christian, 16 ans, Isabella, 15 ans, Vincent et Josephine, 11 ans.