En Belgique: Un bébé retrouvé mort chez sa nourrice

C'est un terrible drame qui s'est produit à Eernegem, en Flandre occidentale, tout près de la côte belge. Omélie, un bébé de 8 mois, a été retrouvé mort chez sa nourrice. «Il s'agit d'une accueillante affiliée à nos services. Elle a trouvé l'enfant sans vie dans son lit. Elle a tenté de le réanimer et a averti les services d'urgence, mais il était trop tard», a confié Ingrid Jacobs, la directrice du réseau de gardes d'enfants «FERM», à nos confrères de RTL Info.

D'après les résultats de l'autopsie, l'enfant est mort par suffocation. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par la police. «C'est une accueillante qui travaille seule à son domicile. Elle avait en charge 6 enfants au moment où cela s'est produit. C'est quelqu'un qui travaille pour nous depuis 2008. Elle est connue comme étant une très bonne accueillante», déclare encore la directrice. D'après les premiers éléments découverts, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un terrible accident et qu'il n'y a pas eu d'intervention de tiers. Le lit pourrait être en cause, précise Het Nieuwsblad. Suspendue durant l'enquête, l'employée est complètement abattue, selon sa fille: «Maman a vraiment du mal, elle aime tous ses bébés et les traite comme s'ils étaient ses propres enfants».