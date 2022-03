Attaques de Gaza par Israël en 2009 : Un Belge porte plainte pour crimes contre l'humanité

Un Belge d'origine palestinienne et 13 autres Palestiniens ont déposé plainte mercredi à Bruxelles contre des responsables israéliens pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Cette plainte déposée devant le procureur fédéral de Belgique vise des actes commis en janvier 2009 dans la bande de Gaza au cours de l'opération "Plomb durci". Elle est dirigée notamment contre l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, a expliqué Me Georges-Henri Beauthier, un des avocats des plaignants. L'ancienne ministre des Affaires étrangères Tsipi Livni et l'actuel ministre de la Défense Ehud Barak ainsi que le vice-ministre de la Défense et ancien général des forces armées, Matan Vilnaï, sont également cités, ainsi que divers hauts responsables de l'armée et des services de renseignement israéliens.

Le procureur devrait rendre son avis sur la recevabilité de cette plainte "d'ici à la fin août", a précisé l'avocat. La loi belge de "compétence universelle" pourrait s'appliquer car l'un des plaignants a la nationalité belge, a-t-il dit.

Me Beauthier a ainsi indiqué agir au nom d'Anouar El Okka, un médecin belge d'origine palestinienne et de sa famille, dont l'oliveraie située dans la bande de Gaza a été, selon lui, bombardée puis incendiée au phosphore par l'armée israélienne. Un puits permettant l'approvisionnement en eau et l'irrigation des terres avoisinantes aurait également été saccagé, a affirmé l'avocat.

Plainte de 70 pages

La plainte vise également le bombardement de la mosquée Ibrahim Al-Maqadmah, à proximité du camp de réfugiés de Jabaliya. Seize civils, dont des enfants, avaient été tués lors d'une attaque censée viser des militants du Hamas. Les avocats belges indiquent représenter 13 victimes, blessées ou qui ont perdu un proche dans cette attaque.

La plainte qui compte 70 pages, reprend à son compte les conclusions du rapport du juge Richard Goldstone, commissionné par l'ONU, qui a accusé Israël et des groupes palestiniens d'avoir commis des crimes de guerre et recommandé la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) si l'État hébreu refusait d'ouvrir une enquête "crédible".

Me Beauthier et son collègue Alexis Deswaef ont invité la justice belge à se saisir de leur plainte étant donné que "la Palestine n'étant pas reconnue comme État, son appareil judiciaire ne permet pas de telles poursuites". Ils accusent également la justice israélienne de ne pas représenter "les qualités d'indépendance, impartialité et équité visées par le droit international".

lessentiel.lu avec AFP