Un Belge se brise les genoux en tentant de soulever 420 kilos

Le powerlifter belge Orhan Bilican devra se faire opérer des deux jambes après sa mésaventure lors des Championnats d’Europe au Danemark. Le champion du monde s’est effondré alors qu’il tentait de soulever 420 kilos dans un mouvement consistant à descendre en position accroupie et à se relever avec une barre reposant sur l'arrière des épaules.

Les conséquences de sa chute ont été dramatiques: «Mes deux genoux sont cassés, a-t-il raconté au site belge de langue néerlandaise Het Laatste Nieuws. Mon tendon rotulien est déchiré, il y a également une déchirure du quadriceps et la rotule de ma jambe gauche est endommagée. Je dois être opéré des deux jambes. Une rééducation de six mois m’attend.»

Autant dire que la carrière du Belge de 44 ans, qui est toujours hospitalisé dans un hôpital danois, est peut-être bien terminée après cet accident survenu aux Européens. «J’espère que je me rétablirai complètement», explique le powerlifter, qui a aussi regretté le manque de soutien de sa fédération. «Je m’attendais à un effort de la part de notre fédération qui a conscience de mon état. Je suis livré à moi-même», a déploré le champion du monde, toujours sur HLN.

«Mes frais médicaux sont couverts, mais je dois payer moi-même mon rapatriement. L’assurance n’intervient pas car je me suis blessé en compétition. Et la VGPF, la Fédération flamande d’haltérophilie et de powerlifting, m’a informé que le rapatriement n’était pas inclus dans mon contrat.»