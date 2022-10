Événement au Luxembourg: «Un binôme efficace» pour se mesurer à la robotique

«Les caisses arrivent empilées les unes dans les autres, le bras articulé doit les remplir et les ranger. Mais, petite difficulté, dans la journée, la commande évolue. Soit les candidats modifient leur programme, soit ils ont anticipé et créé un programme paramétrable», détaillait mardi Loïc Wanlin, expert suppléant.

«Le plaisir du défi»

La simulation de ligne de préparation de commandes dans une entreprise d'e-commerce de mardi n’a pas donné trop de fil à retordre à l’équipe luxembourgeoise. David Motger, 25 ans, et Ravi Gowtham, 26 ans, employés chez Fanuc, et déjà lauréats des Luxskills, ont l’habitude «d’intervenir directement sur les robots. En entreprise, on travaille en équipe et aux Worldskills il faut former un binôme efficace». Tout deux se sont lancés «pour le plaisir du défi».