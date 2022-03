Voiture renversée : Un blessé grave après un accident de la route

MARNACH - L'un des quatre passagers d'une voiture a été grièvement blessé, dans la nuit de vendredi à samedi, après que le véhicule se soit retrouvé dans un fossé, entre Hosingen et Marnach.

Un véhicule circulant sur la N7, entre Hosingen et Marnach, a fini sa course sur le toit, dans un fossé, dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les informations des services de secours présents sur place, l'accident s'est déroulé après que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage.

Avec un taux d'alcoolémie au-delà de la limite autorisée, ce dernier n'a pas été en mesure de rectifier la trajectoire et n'a pu empêcher d'envoyer la voiture contre un arbre. Face à la force de l'impact, le véhicule et ses quatre occupants s'est retourné sur le toit et a fini par s'immobiliser dans un fossé.