Un blessé grave dans un accident à Pétange

Afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, le service de mesure et d'identification de la police judiciaire a été chargé de l'enquête sur place et les trois véhicules ont été confisqués sur ordre du parquet. L'avenue de l'Europe a été fermée entre Pétange et Lamadelaine le temps des opérations de secours et de déblaiement.