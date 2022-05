En Norvège : Au moins un blessé grave dans une attaque au couteau

Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une agression «à l'aveugle» vendredi dans le sud-est de la Norvège. Un suspect a été arrêté.

Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une agression «à l'aveugle» vendredi dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police norvégienne. Un suspect a été arrêté, a indiqué sur Twitter la police locale, sans préciser à ce stade les motifs de cette attaque. «À ce stade: trois personnes blessées et une personne blessée grièvement», a écrit la police, dans un tweet pouvant laisser penser que le bilan pourrait être plus lourd. Selon les derniers éléments, des liens familiaux existeraient entre le suspect et une victime.