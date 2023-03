Grève : Un blocage monstre de la France en vue

Ce sera une semaine comme seule la France est capable d’en offrir, une semaine décisive, où l’ampleur des grèves et des manifestations, le 7 mars, pourrait marquer un point d’inflexion sur le débat de la réforme des retraites, surtout si les blocages se prolongent les jours suivants dans les transports ou l’énergie. Une semaine où deux logiques s’opposeront: d’un côté la légitimité populaire, avec la protestation de la rue, de l’autre la légitimité institutionnelle, avec le débat parlementaire au Sénat qui s’achèvera dimanche prochain à minuit, au plus tard, sans doute sur un vote favorable à la réforme.

Il y a d’ores et déjà une certitude: la mobilisation sera massive. Les renseignements généraux tablent sur un nombre de manifestants compris entre 1,1 et 1,4 million de personnes, mardi, potentiellement plus important que les cinq précédentes journées de protestation. Signe que la contestation ne faiblit pas. Mais surtout, l’ampleur des grèves sera sans précédent depuis début janvier. «On sera sans doute dans les journées les plus difficiles qu’on a connues ces dernières semaines», concédait dimanche matin le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, sur France 3.

Les routiers aussi

Les estimations de la SNCF et de la RATP annoncent des taux de grève élevés: aussi bien pour les TGV que les lignes régionales, un train sur cinq seulement circulera et le trafic des métros sera «très perturbé». Ce n’est pas tout. S’ajoutant aux écoles et aux hôpitaux, des secteurs importants appellent à la grève. Les électriciens et les gaziers ont déjà commencé depuis vendredi dernier, ce qui affecte la production de certaines centrales nucléaires. Force Ouvrière appelle les routiers à organiser des opérations escargots ou des blocages de zones industrielles et la CGT espère conduire certaines raffineries de pétrole à l’arrêt.