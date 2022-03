Un blocage pour se faire entendre à Audun-le-Tiche

C'était un déploiement des grands jours, hier matin, à la frontière entre la Moselle et le Luxembourg. Lucien Piovano, le maire d'Audun-le-Tiche portait son écharpe tricolore et aux postes-frontières d'Audun-le-Tiche, Redange, Russange, Aumetz, Ottange et Thil, il y avait des poids lourds et des véhicules communaux... en travers de la route.