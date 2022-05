Événement au Luxembourg : Un bond dans le passé aux Museum Days

LUXEMBOURG – Une quarantaine de musées du pays ouvrent leurs portes gratuitement ces samedi et dimanche.

Le musée de tramways et de bus raconte près de 150 années de transport public à Luxembourg-Ville. Vincent Lescaut

Non, le tramway n'est pas né à Luxembourg fin 2017. «C'est une très longue histoire», confie Guy Leider, qui aime la raconter au musée de tramways et de bus de la Ville. Et comme une quarantaine d'autres musées du pays, il ouvrira ses portes gratuitement ce week-end pour les Museum Days.

«Nous approchons les 150 années de transport public à Luxembourg. Dès 1875, il y a eu un tram à cheval. Puis le tram électrique est arrivé en 1908, avant le premier bus en 1926», décrit Guy Leider avec passion. Le tram électrique a fini par être abandonné en 1964 au profit des bus. Jusqu'à sa renaissance, il y a cinq ans.

Animations et autobus des années 50

Une aventure racontée en panneaux et maquettes et par deux remorques électriques, deux motrices et deux bus anciens, au 63, rue Bouillon, près du Park and Ride, à Hollerich.

Pour les Museum Days, les véhicules anciens seront de sortie. Outre des animations, une vente de modèles réduits et des grillades, le musée propose, sur réservation (au (+352) 4796-2385 ou tramsmusee@vdl.lu), des tours dans la capitale de près d'une heure dans un autobus historique des années 50 samedi (11 et 15 h) et dimanche (11 h, 14 h, 16 h) ou de voir rouler le tram électrique de 1931. Un bond dans le passé.

Luxembourg Museum Days Samedi et dimanche, de 10 à 18 h. luxembourgmuseumdays.lu