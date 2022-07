Au Luxembourg: Un bond dans le passé bien rafraîchissant au château

Mais l’ancienne demeure des comtes de Vianden n’a pas toujours eu la fière allure d'aujourd’hui. «Le château a été racheté en 1820 par un homme d’affaires à une vente aux enchères. Ce nouveau propriétaire a commencé à tout vendre: toit, meubles, pierres… Et le château est resté longtemps en ruine», relate Jessica Ersfeld. Dans les années 70, l’État a décidé de le racheter et de le restaurer entièrement en respectant ses formes historiques.

Depuis sa reconstruction, il devient ouvert au public et des investissements ont permis de ramener des objets d’époque pour rendre la visite plus immersive. Pour rejoindre la gente population qui occupera le château dès samedi. Les visiteurs les plus courageux iront à pied, un parking permet de se garer à proximité et le télésiège offre une vue spectaculaire sur le château.