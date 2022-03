Covid au Luxembourg - Un bond de 30% des nouvelles infections ces derniers jours

Le nombre de nouveaux cas de Covid au Luxembourg a bondi de 30% entre la semaine du 14 au 20 mars et la précédente, selon le bilan chiffré transmis à la presse par le ministère de la Santé jeudi. Le nombre total de nouveaux cas a atteint 7 779, contre 5 968 quelques jours plus tôt. «Le cercle familial est la source de contamination la plus fréquente (33%), suivi par l’éducation (13%), les loisirs (7%), le travail (5,2%) et les voyages à l’étranger (4,7%)», détaille le rapport. On s'aperçoit qu'environ un test PCR effectué sur trois, au cours de la semaine du 14 au 20 mars, est revenu positif: 7 779 cas sur 20 228 tests PCR.