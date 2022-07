Blessé sur le Giro : Un bouchon de prosecco sur le nouveau casque de Biniam Girmay

Le 17 mai dernier, il était passé du podium du Giro – après avoir remporté la 10e étape – à l’hôpital puis à l’abandon après avoir reçu un bouchon de prosecco dans l’œil lors du protocole : Biniam Girmay, premier vainqueur d’Afrique noire vainqueur d’étape d’un grand tour a décidé de prendre tout ceci avec beaucoup de recul et d’humour. Vendredi, il a publié la photo de son nouveau casque sur Instagram: on y voit un bouchon avec des gants de boxe. «Back to work», a-t-il seulement écrit.