Coronavirus: Un Britannique a eu le Covid-19 pendant… 505 jours

AFP

C’est un véritable calvaire qu’a vécu un homme vivant au Royaume-Uni. Selon une étude menée par un expert en maladies infectieuses, ce Britannique au système immunitaire très affaibli a été malade du Covid-19 pendant près d’un an et demi. Il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude s’il s’agit de la plus longue infection, car tout le monde ne se soumet pas à des tests de dépistage, surtout de manière régulière comme dans ce cas précis. Mais à 505 jours, «il semble bien que ce soit l’infection la plus longue rapportée», estime le Dr Luke Blagdon Snell, du Guy’s & St. Thomas’ NHS Foundation Trust.

Il s’agit ici d’un cas de Covid «persistant», plus rare que le Covid long. «Dans le cas d’un Covid long, on suppose généralement que le virus a été éliminé de l’organisme mais que les symptômes persistent. Une infection persistante signifie une réplication active et continue du virus», explique le médecin à l’agence AP. L’équipe du spécialiste prévoit de présenter plusieurs cas similaires lors d’une réunion sur les maladies infectieuses organisées au Portugal ce week-end.

L’étude a porté sur neuf patients ayant été testés positifs au Covid-19 pendant au moins huit semaines. Tous avaient un système immunitaire affaibli par des transplantations d’organes, le VIH, un cancer ou un traitement contre d’autres maladies. Des tests répétés ont montré que leurs infections persistaient en moyenne 73 jours. Deux d’entre eux portaient le virus depuis plus d’un an. Chaque fois que les chercheurs ont testé les patients, ils ont analysé le code génétique du virus pour s’assurer qu’il s’agissait de la même souche et que les personnes n’avaient pas contracté le Covid plus d’une fois. Pourtant, le séquençage génétique a montré que le virus a changé au fil du temps, mutant au fur et à mesure de son adaptation.

La personne atteinte de la plus longue infection connue a été testée positive au début de 2020, a été traitée avec le médicament antiviral remdesivir et est décédée en 2021. Les chercheurs n’ont pas communiqué la cause du décès et ont indiqué que la personne souffrait de plusieurs autres maladies. Cinq patients ont survécu. Deux ont éliminé l’infection sans traitement, deux l’ont vaincue après traitement et un est toujours atteint du Covid. Lors du dernier suivi effectué au début de l’année, l’infection de ce patient durait depuis 412 jours.