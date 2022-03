Gavage : Un Britannique interdit de chiens après avoir rendu son dalmatien obèse

Un tribunal du nord-ouest de l'Angleterre a interdit jeudi à un maître de posséder des chiens pendant dix ans, après qu'il eut rendu son dalmatien obèse en le nourrissant de chips et de chocolat.

John Green, un habitant de Macclesfield dans le comté du Cheshire, a été condamné jeudi par le tribunal de cette ville à une interdiction de posséder des chiens pendant 10 ans et à 200 heures de travaux d'intérêt général, à la suite d'appels de membres du public, inquiets pour la santé du dalmatien en surpoids.

Les responsables de la protection des animaux ont averti M. Green du danger pour son chien, Barney, d'une mauvaise alimentation et ont recommandé à son maître de le mettre au régime.

Mais l'homme de 40 ans n'a pas respecté ces recommandations et le chien a continué à grossir, jusqu'à atteindre 70 kg, plus du double de son poids recommandé.