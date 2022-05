EuroMillions : Un Britannique remporte le jackpot de 215 millions d'euros

Un Britannique a gagné le plus gros gain de loterie de l’histoire de son pays, mardi soir, lors du tirage de l'EuroMillions.

Un joueur particulièrement chanceux a décroché le jackpot de l’EuroMillions, mardi, raflant 215,8 millions d'euros au passage. Pour rafler la mise, il a coché les numéros 3, 25, 27, 28 et 29 ainsi que les étoiles porte-bonheur 4 et 9. Le nouveau multimillionnaire vit en Grande-Bretagne. Avec 184 millions de livres sterling, il peut se targuer d’avoir battu le record du plus gros gain dans l’histoire de la loterie de son pays, relève la BBC.