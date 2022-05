Prix en hausse : Un budget alimentation en hausse de plus de 200 euros

Le coût de l'alimentation pourrait flamber en 2022 de plus de 200 euros par personne en Europe, avertit l'assureur crédit Allianz Trade dans une étude.

Se nourrir va devenir de plus en plus cher.

«Alors qu’ils ont déjà crû de 31% en 2021, les prix des denrées alimentaires agricoles pourraient à nouveau augmenter de 23% en 2022», avertit l'assureur crédit Allianz Trade dans une étude publiée mardi. La faute à un processus de production agricole plus onéreux (engrais, électricité, carburant), à des stocks faibles à cause de rendements faibles ces dernières années et - évidemment - à l’invasion de l’Ukraine, qui a affecté l’approvisionnement en denrées alimentaires de base, explique l'étude.

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie, deux puissances agricoles, a déjà poussé les prix à la hausse pour les industriels: +53% pour les huiles et graisses, +28% pour les farines et +19% pour les pâtes. Si les distributeurs contiennent pour le moment globalement les prix (+6% au niveau européen) contrairement aux industriels du secteur (+14%), «il s’agit d’une situation transitoire: les prix pratiqués par les distributeurs finissent, dans l’ensemble et avec un certain décalage dans le temps, par refléter les hausses de coûts en amont», développe Aurélien Duthoit, conseiller sectoriel chez Allianz Trade.