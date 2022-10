Politique au Luxembourg: Un budget jugé «responsable» ou «trop optimiste»

Autre voix de la majorité, Josée Lorsché estime que «le budget fournit les réponses adéquates à une situation difficile». Elle loue «les investissements nécessaires dans le logement et la transition énergétique». Selon l’écologiste, «une austérité en temps de crise aurait été contre-productive et aurait mené à des conflits sociaux». Un avis partagé par le socialiste Yves Cruchten: «Même en temps de crise, nous gardons les investissements à un niveau élevé». Pourtant membre de la majorité, il reconnaît «un petit regret: «L’absence de grande réforme fiscale». Avant de tempérer: «Il y a quand même neuf mesures fiscales, si j’ai bien compté!»

«Des lunettes roses»

Dans l’opposition, Nathalie Oberweis reconnaît «des éléments positifs, comme la réforme de l’amortissement accéléré et les aides aux familles monoparentales». Mais d’après l’élue déi Lénk, «les mesures ne répondent pas aux multiples crises et cela manque de vision à long terme». Fred Keup, député et président de l’ADR, est plus catégorique: «C’est irresponsable, car ils veulent dépenser beaucoup d’argent, alors que l’on a peu de réserves». Comme après le discours sur l’état de la Nation la veille, il dénonce «des cadeaux avant les élections».