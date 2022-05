Mise à jour iOS: Un bug fait disparaître le mode sombre de Facebook

Déployé progressivement sur Facebook depuis mi-2020, le mode sombre a subitement disparu ce week-end. En lançant l’app du réseau social, des utilisateurs qui avaient activé ce mode d’affichage censé préserver les yeux, mais aussi l’autonomie de la batterie sur certains appareils, se sont retrouvés avec une version beaucoup plus lumineuse de l’app. Fâchés, ils se sont plaints sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter.

D’autant qu’il n’était pas possible de réactiver le mode sombre dans les réglages de l’application - l’option ayant disparu - ni en modifiant les paramètres d’affichage du dispositif. Bien que Facebook n’ait pas communiqué sur les raisons de cette disparition, il est probable qu’il se soit agi d’un bug apparu avec la dernière mise à jour déployée le 26 mai. Le problème semble avoir été résolu chez la plupart des utilisateurs affectés.

Pour réactiver le mode sombre, il suffit de se rendre dans le menu de l’app (icône avec trois lignes horizontales), puis dans «Paramètres et confidentialité», «Paramètres» et enfin «Mode sombre». Et si l’option n’est toujours pas visible, patience.