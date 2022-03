Un building pour chatouiller la Tour Eiffel

L'architecte français Jean Nouvel, auteur de réalisations prestigieuses à travers le monde, a remporté mardi le concours pour la construction de la tour Signal (300 mètres), dans le quartier de La Défense.

Lauréat du prix Pritzker 2008, la plus importante récompense mondiale du secteur, Jean Nouvel, 62 ans, sera associé aux investisseurs Medea et Layetana pour ce projet, présenté comme l'emblème du renouveau de La Défense, quartier d'affaires de l'ouest de Paris qui fête ses 50 ans cette année.

Lors d'un discours très axé sur le «grand Paris», dont il espère que la «tour Signal sera l'édifice de référence», Patrick Devedjian, à la fois patron des Hauts-de-Seine et de l'Etablissement public pour l'aménagement de La Défense (Epad), n'a pas hésité à voir dans cet édifice «le geste architectural le plus important depuis la tour Eiffel». «Le cœur de ce grand Paris, il battra naturellement ici, à La Défense, à la fois centre d'affaire et symbole de la puissance économique qui fait la force de nos sociétés», a-t-il assuré. «Je vous le concède volontiers, ce n'est pas un programme social» et «ça n'a pas pour objet de répondre à la pénurie du logement», a convenu M. Devedjian.