Au Luxembourg : Un bus a pris feu sur l'autoroute A1, le trafic perturbé

Le moteur d'un bus a pris feu, tôt jeudi matin sur l'autoroute A1, indiquent un lecteur de L'essentiel et l'Automobile club de Luxembourg. D'après l'ACL, la voie de droite est fermée à la circulation, entraînant de perturbations du trafic.

Sur les images envoyées par notre lecteur, on voit le bus arrêté sur la bas-côté de la route, juste après le passage par le pont Victor-Bodson, qui passe au-dessus d'Hesperange. Les pompiers étaient sur place. Les passagers ont dû descendre du bus et attendent derrière la glissière de sécurité.

L'incident, survenu sur un bus de la ligne 504 entre Hayange et Luxembourg n'a pas fait de blessés, affirme Jean-François, notre lecteur qui était à bord. «Les pompiers sont partis, il reste la police sur place et une trentaine de voyageurs derrière les barrières de sécurité, explique-t-il. Nous attendons un autre bus». Mais «il y a a un gros bouchon derrière nous et le bus de substitution a du mal à arriver sur les lieux», ajoute-t-il, alors que les passagers attendent depuis environ 7h10 sur les lieux. Finalement, tout le monde a été pris en charge vers 7h45 pour finir le trajet.