Accident : Un bus chute d'un pont au Kenya: 33 morts

Le communiqué de NTSA, l'Autorité nationale du transport et de la sécurité, précise que les opérations de la compagnie de bus, Modern Coast Express Ltd, sont suspendues.

Les recherches toujours en cours

Une vingtaine de personnes sont mortes sur le coup, quatre sont décédées à l'hôpital et six corps ont été sortis de la rivière lundi matin, avait détaillé plus tôt le préfet du comté de Tharaka Nithi, Norbert Komora. «Les recherches sont toujours en cours et nous essayons de récupérer l'épave», avait-il ajouté.