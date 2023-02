Près de Montréal : Un bus percute une garderie, deux enfants tués

Deux enfants sont morts et plusieurs personnes gravement blessées, mercredi matin, après qu'un bus a percuté une garderie dans une ville en périphérie de Montréal, ont indiqué les secours québécois. «Seize véhicules, dont neuf ambulances, sont actuellement présentes sur le terrain», a déclaré Marianne Lessard, porte-parole des secours québécois.

Le chauffeur aurait «foncé délibérément sur la garderie»

Sur les images, on peut apercevoir le bus encastré dans une partie du bâtiment qui n'est pas situé au bord de la route mais sur un parking. Une partie du toit du bâtiment est effondrée sur l'avant du bus. «J'ai aidé à maîtriser le chauffeur qui est sorti de l'autobus», a confié à Radio Canada un père de famille avant de fondre en larmes. Selon sa femme, l'homme était «à moitié déshabillé» et des parents l'ont vu «foncer délibérément sur la garderie». «C'est la classe des enfants les plus vieux qui a été touchée», raconte une autre mère de famille son enfant dans les bras.