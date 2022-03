Luxembourg/Ukraine – Un bus pour aller chercher des réfugiés d'Ukraine

Un bus, chargé de plus d'une tonne de matériel, est parti mercredi de Kockelscheuer en direction de la Pologne, la frontière ukrainienne puis la Roumanie. Un voyage initié par un résident, Julien Doussot CEO de Telecom Luxembourg International, son épouse ukrainienne Tayna et des amis. Pour ce périple humanitaire, Sales-Lentz a mis un bus à disposition.

Le bus devait déposer le matériel et récupérer les premières familles. Les 44 places pour le retour prévu samedi sont déjà prises aux deux tiers par des enfants «de cinq mois à quatorze ans». «Vu les demandes que je reçois sans cesse, nous aurions pu partir avec trois bus», confiait Julien Doussot désespéré, qui a lancé dans l'urgence l'association Slava Ukrainy Luxembourg.

Voyages Emile Weber se mobilise aussi et enverra, samedi, l'un de ses autocars se rendra à la frontière ukraino-polonaise pour apporter des biens de première nécessité et ramener une quarantaine de personnes qui seront accueillies chez des proches. L'entreprise lance un appel à l’aide pour une collecte de boîtes de conserve, vêtements, jouets pour enfants, couvertures, médicaments. Ils peuvent être remis à la réception (Z.A. Reckschleed, L-5411 Canach) jusqu’à vendredi entre 8h et 18h.