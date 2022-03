Taylor Swift : Un buzz malgré elle avec un de ses vieux titres

Taylor Swift a sorti un album surprise le 24 juillet 2020. Ce n’est pourtant pas grâce à lui qu’elle cartonne actuellement sur TikTok.

La star doit être plutôt étonnée. Alors qu’elle vient de publier le disque «Folklore», c’est un remix non officiel de son titre «Love Story» datant de 2008 qui fait un tabac sur TikTok. Il a été utilisé plus d’un million de fois, rien que la semaine passée, dans des vidéos sur l’app. L’auteur du remix, un certain Disco Lines, n’en revient pas.