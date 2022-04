Automobile: Un C40 plein de ressources

Peps d'enfer

Le C40 Recharge est pour l’instant disponible avec deux blocs électriques, placés chacun sur un essieu, offrant transmission intégrale et peps d’enfer. Les 408 chevaux font vite oublier les 2,2 tonnes, assurant des relances vives et des dépassements sereins. Pour autant, l’amortissement plutôt lâche à vitesse élevée et tourné vers le confort des passagers incite à ne pas rester le pied droit collé au plancher. Ce qui ne permettrait pas non plus, bien entendu, d’atteindre les 420 km d’autonomie théoriques.