Energie: Un câble sous-marin entre le Royaume-Uni et l'Allemagne

Énergie : Un câble sous-marin entre le Royaume-Uni et l'Allemagne

En pleine crise énergétique en Europe, il s'agira d'une «nouvelle liaison énergétique vitale entre deux des plus grands marchés européens de l'énergie», a fait valoir l'entreprise dans un communiqué. Elle doit être opérationnelle d'ici 2028. Le projet est financé par des sociétés privées, le français Meridiam, l'allemand Allianz Capital Partners et la compagnie japonaise d'électricité Kansai Electric Power, avec la participation de plus de 20 banques et institutions financières dont la UK infrastructure bank, la Banque européenne d'investissement et la Japan bank for international cooperation.