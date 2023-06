Au Luxembourg: Un cadavre retrouvé dans la forêt à Howald

Le cadavre d'un homme a été découvert mardi midi à Howald, annonce ce mercredi la police grand-ducale dans un communiqué. Les causes du décès ne sont pas encore connues, mais les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'«aucune intervention extérieure» n'est en cause.

Ce qui exclurait donc le meurtre. Le parquet de Luxembourg a toutefois demandé une autopsie du défunt, afin de savoir comment il est mort, et de déterminer son identité qui n'est, elle non plus, pas encore connue.