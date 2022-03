Mauvais résultats : Un caddie moins plein que prévu pour Delhaize

Le groupe belge de distribution a revu en baisse vendredi sa prévision de résultat annuel et veut ouvrir moins de magasins et économiser davantage.

Delhaize table désormais sur une évolution de son bénéfice d'exploitation comprise entre -2% et +2% à taux de change identiques et hors charges de restructuration. Il espérait jusqu'ici une hausse de 2% à 5%. Le groupe invoque sa politique de prix plus agressive, mais aussi «la persistance d'un environnement économique et concurrentiel difficile et volatile auquel nous devons faire face dans le sud-est des États-Unis» et «l'environnement de plus en plus rude en Grèce».

Au deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation a chuté de 7% à 227 millions d'euros et le bénéfice net de 8,2% à 114 millions d'euros. C'est une grosse déception pour les analystes, qui s'attendaient au contraire à ce que Delhaize augmente ses bénéfices en profitant d'un renforcement du dollar par rapport à l'euro (de 7,3% comparé à un an plus tôt) et des difficultés de son concurrent Carrefour en Belgique.

L’action plonge

L'action Delhaize a d'ailleurs décroché dès l'ouverture de la Bourse de Bruxelles: elle plongeait de 7,40% à 53,97 euros à 9h15. L'effet dollar s'est ressenti seulement sur le chiffre d'affaires, en ligne avec les attentes avec une progression de 4,7% à 5,329 milliards d'euros. Et si Delhaize a brillé en Belgique, où il a gagné des parts de marché, affiche un bénéfice d'exploitation en hausse de 18,4% et sa croissance de chiffre d'affaires «la plus élevée en sept ans», il a souffert sur ses autres marchés.

Aux États-Unis notamment, où il réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires, ses ventes ont reculé de 2,8% à 4,679 milliards de dollars et son bénéfice d'exploitation exprimé en dollars de 18,8% (-12,5% après conversion en euros). «L'environnement économique américain reste très difficile, en particulier dans le sud-est et en Floride, et le comportement des consommateurs est caractérisé par des dépenses prudentes et à l'affût de chaque bonne affaire», commente Delhaize. Comme en Belgique, où les effets sont positifs, il s'est lancé dans une politique de prix plus bas, mais ceux-ci «ne devraient porter leurs fruits que vers la fin de l'année». Delhaize a aussi été pénalisé par la crise en Grèce, où son bénéfice d'exploitation a reculé de 1,3%.

20 magasins de mois que prévu

Dans ce contexte, le groupe compte désormais investir seulement 700 millions d'euros cette année, soit 100 millions de moins que prévu, notamment en retardant des ouvertures de magasins: il table sur une augmentation nette de 82 à 92 magasins, contre 102 à 112 annoncés jusqu'ici. Il vise parallèlement 500 millions d'euros d'économies de coûts d'ici à fin 2012, soit 200 millions de plus que prévu jusqu'à présent.

Cela passera notamment par «la création d'une organisation d'achat unique» pour ses différentes enseignes américaines (Food Lion, Bloom, Harveys, Bottom Dollar Food, Hannaford, Sweetbay). Delhaize avait déjà entrepris cette année de fusionner aux États-Unis certains services jusqu'alors gérés séparément par ses enseignes, comme l'informatique, les finances, les relations juridiques ou la communication.