Erreur de destinataire : Un cadeau des Obama livré à la mauvaise adresse

Une famille de la région de Chicago a eu la surprise de recevoir, cette semaine, un album de photos envoyé pour Noël par le président américain et sa femme à la marraine de leurs filles.

Alane Church, qui habite au nord de Chicago, a expliqué jeudi sur le plateau la NBC que le colis de Noël envoyé par un oncle de New York et reçu la semaine dernière contenait tout au fond un cadeau supplémentaire: «Un beau livre personnel». L'ouvrage est adressé à «Mama Kaye Papa Wellington de la part de Barack, Michelle et les filles». Eleanor Kaye Wilson, dite «Mama Kaye», est la marraine de Malia et Sasha Obama. Elle vit dans la banlieue sud de Chicago.