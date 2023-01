A Luxembourg: Un cambrioleur présumé tombe de cinq mètres de haut lors de sa fuite

Un autre vol a été commis jeudi soir, indiquent les autorités. En rentrant chez lui, un habitant de la route de Longwy à Sprinkange, dans le sud-ouest du Luxembourg, a constaté que son domicile avait été cambriolé. Le ou les auteurs s'étaient introduits à l'intérieur par la porte d'entrée de la maison entre 12h30 et 21h45, avaient fouillé toutes les pièces et dérobé plusieurs objets de valeur. Une plainte a été déposée, des traces ont été prélevées sur les lieux et une enquête ouverte.