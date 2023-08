Au Luxembourg: Un cambrioleur repart avec un important butin

Les voleurs de tout poil se sont lâchés, lundi au Luxembourg, rapporte la police ce mardi. Ainsi, une chambre d'hôtel de Luxembourg-Hollerich a été cambriolée dans la soirée de lundi. Des inconnus ont réussi à entrer dans la chambre et en sont repartis en volant de l'argent liquide. La police ne dit pas combien, mais précise qu'il s'agit d'un «montant à quatre chiffres». Une enquête a été ouverte.

Plus tôt dans la journée, quatre appartements d'un immeuble de Bonnevoie avaient été fouillés par des voleurs, dont le butin demeure inconnu. Toujours lundi après-midi, à Hollerich, une riveraine est tombée sur un cambrioleur qui voulait récupérer son vélo. La dame a alors dit qu'elle appelait la police. Le voleur présumé a frappé la voiture d'un témoin et a pris la fuite sans son vélo. Il n'a pas eu le temps de voler quoi que ce soit. Des procès-verbaux ont été établis et des enquêtes sont en cours.