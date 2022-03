Iran : Un camion défonce l'entrée d'une mosquée

Un camion a défoncé dimanche l'une des portes d'un important lieu de culte dans la ville sainte chiite de Qom en Iran et son conducteur a été arrêté, a rapporté l'agence de presse Fars sans préciser les motivations de cet acte. «Un camion a détruit la porte numéro six de (l'enceinte) de la mosquée de Jamkaran et a pénétré dans la cour du lieu sacré», a indiqué l'agence, sans préciser s'il y avait eu des victimes. Le camion «transportait de l'essence» et le conducteur est en garde à vue, selon la même source.