Au Luxembourg : Un camion est parti en flammes dans une station-service

«Grace à une attaque rapide et massive à l’aide de produit émulseur, la soixantaine de pompiers mobilisés est parvenue à éteindre l’incendie et à éviter une propagation au reste des installations», notent les secours. Les dégâts sont cependant «importants» et la station-service restera fermée jusqu’à nouvel ordre.