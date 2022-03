Incident : Un camion part en fumée sur l'A1

SANDWEILER - Un poids-lourd transportant des médicaments liquides a pris feu jeudi soir, sur l'A1, à la sortie d'un tunnel proche de la Croix de Gasperich en direction de Luxembourg.

«Il était 18h35, 18h40 quand j'ai vu un camion sur le bas-côté avec de la fumée qui provenait de sa cabine, indiquent Noah et Andrew, un père et son fils présents sur l'A1 jeudi soir qui ont contacté lessentiel.lu. Nous nous sommes arrêtés pour porter secours au chauffeur qui était arrêté juste après la sortie d'un tunnel. Comme nous étions les premiers arrivés sur place, nous avons également bloqué la circulation pour éviter tout accident avec des panneaux de signalisation et en mettant une voiture en travers de la route».