Au Luxembourg : Un camion se renverse, le trafic interrompu sur l'A13

Un bouchon d'environ 5 km s'est formé à partir de Lankhelz (Esch-sur-Alzette) et l'échangeur de Sanem est fermé. Les axes annexes sont saturés (Sanem, Oberkorn, Differdange, Niederkorn). L'ACL conseille de quitter l'autoroute au plus tard à la sortie Differdange/Gadderscheier et dans tous les cas, d'éviter le secteur. Des déviations ont été mises en place, via l'A4, l'A6 puis la N81, pour les automobilistes qui souhaitent rejoindre la Belgique et le secteur de Mont-Saint-Martin (France).