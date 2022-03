Pagaille sur l'autoroute : Un camionneur s’en prend à une file de voitures

MERTERT - Suite aux fortes intempéries qui se sont abattues jeudi sur le pays, les automobilistes ont dû rouler à vitesse limitée. Un camionneur a cependant provoqué de la casse.

Alors que les orages ont causé l'incendie d'une maison à Walferdange jeudi soir, les fortes pluies torrentielles ont perturbé la visibilité sur les routes au centre et au sud du pays poussant les automobilistes à conduire plus prudemment. Ainsi, selon la police, une colonne de voitures qui roulait vers 21h30 sur l’A1 en direction de Gasperich, a bel et bien respecté les limitations de vitesse indiquées sur les panneaux.