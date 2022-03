Province de Luxembourg : Un camp scout arrêté après une intoxication

TENNEVILLE - Un camp a dû être interrompu ce mercredi près de Tenneville après que plusieurs scouts ont été malades. L'eau de la rivière pourrait être en cause.

Selon l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), le problème pourrait provenir de l'Ourthe, la rivière qui borde la prairie où se trouvaient les scouts. «Les enfants s'y sont baignés hier soir [mardi, NDLR]. Or le niveau de l'eau est très bas, et il est probable que des bactéries s'y soient développées», a expliqué le bourgmestre de Tennevile, Marc Gauthier, à la RTBF, qui précise que des analyses sont en cours.

Dimanche, un camp situé à proximité avait déjà dû être écourté après une épidémie de gastro-entérites. Là non plus, la nourriture préparée pour les jeunes n'avait été mise en cause.