Insolite aux Etats-Unis : Un canard fait le buzz lors d’un marathon

À Long Island, «Winkle», dossard 332, est entré le Livre des records en disputant un kilomètre en 18 minutes et 8 secondes.

Cela s'est passé le 1er mai aux États-Unis, plus précisément à Long Island. Avec un temps record de 18 minutes et 8 secondes, le dossard No 332 est entré dans le Livre des records de ce marathon disputé dans l’État de New York.