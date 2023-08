Décès: Un cancer emporte Paul Reubens, visage de l’excentrique «Pee-wee Herman»

«Paul a lutté courageusement et en privé contre le cancer pendant des années, avec la ténacité et l’esprit qui le caractérisaient», explique le communiqué, en soulignant que son personnage de «Pee-wee Herman, a enchanté des générations d’enfants et d’adultes par sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l’importance de la gentillesse.» L’acteur n’avait jamais évoqué publiquement sa maladie.