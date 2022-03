En France : Un candidat à la présidentielle sous enquête pour soupçons d'emploi fictif

Accusé d'avoir été payé comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé, le candidat communiste Fabien Roussel fait l'objet d'une enquête.

Le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, est visé par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif après que Médiapart l'a accusé d'avoir été payé entre 2009 et 2014 comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Cette enquête a été confiée, selon la même source, à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) par le Parquet national financier (PNF). Interrogé par l'AFP, le PNF n'a pas souhaité commenter.