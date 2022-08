People: Un candidat de téléréalité porte plainte contre Keen’V

Reprenant le même ton et la même entame que le candidat de téléréalité vu notamment dans «Les princes et les princesses de l’amour» et influenceur, le chanteur s’est filmé en déclarant: «J’ai une question. Faire des placements de produits douteux dans une story, afin de voler sa communauté, c’est un métier?» Et visiblement, le message a fortement agacé Illan qui a répondu sur Instagram, rapporte purebreak.com.

«Keen’V vient de porter des propos diffamatoires à mon encontre sur TikTok. Il doit avoir besoin de visibilité pour la sortie de son album. Je le répète, je ne laisserai personne me salir et profiter de ma notoriété et de ma visibilité pour vendre ses torchons. Son TikTok a été constaté par un huissier de justice et une plainte va être déposée pour diffamation et accusation calomnieuse. Je reçois plusieurs menaces et plusieurs messages malveillants depuis sa vidéo, alors que je tiens à rappeler que je ne fais plus ou très peu de placements de produits», a-t-il assuré en story.