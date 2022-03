«Koh-Lanta» : Un candidat mis en examen pour homicide

L’un des aventuriers du «Totem maudit» est sous le coup d’une enquête après le décès d’un sapeur-pompier. La production du jeu l’ignorait.

Après les tricheries de 2021 , la production de «Koh-Lanta» et TF1 se seraient bien passés des révélations du Canard enchaîné à propos de l’un des candidats de la prochaine saison du jeu, qui commencera le 22 février 2022. Selon l’hebdomadaire français, François, l’un des aventuriers du «Totem maudit», est sous le coup d’une enquête pour homicide involontaire avec six de ses collègues.

L’homme, alors commandant dans le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault et âgé de 38 ans, a été mis en examen en 2016 après le décès d’un sapeur-pompier lors d’un incendie de forêt dans lequel trois hommes du feu avaient également été grièvement blessés. Les sept personnes sont soupçonnées «d’avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une information insuffisante et des matériels obsolètes», écrit Le Canard enchaîné.