Philanthropie au Luxembourg : Un cap symbolique atteint par la Fondation de Luxembourg

LUXEMBOURG – En 2021, la Fondation de Luxembourg a atteint la barre des 300 millions d'euros d’engagements dédiés à la philanthropie, grâce à son réseau croissant de donateurs.

Sur l’ensemble des plus de 300 projets que ces fondations ont soutenus en 2021 au travers de cinq thèmes et dans 52 pays, ce sont ceux liés à la santé et recherche qui ont reçu les plus grandes sommes. L'an passé, ils ont obtenu le même niveau record de soutiens que pendant la crise sanitaire de 2020 (41% de l’ensemble des financements). En parallèle, les projets d'éducation universelle, en particulier ceux relatifs à l’intégration des jeunes en difficulté, ont suscité un intérêt accru en 2021, «apportant une réponse bienvenue» aux perturbations de l'apprentissage consécutives à la pandémie de Covid.