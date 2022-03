On a frôlé le pire : Un car finit sa course dans la Seine

«»Un spectaculaire accident de bus s'est produit jeudi soir à Paris. Un car de tourisme autrichien a basculé dans le fleuve. Heureusement, le véhicule était vide au moment de la chute.

«Je l'ai vu plonger dans la Seine. Au début, j'ai cru à une vision d'optique. Et je me suis ensuite mis à courir dans sa direction», raconte un témoin sur le site du Parisien. «Lorsque je suis arrivé, on ne voyait déjà plus que le toit du car. Ça été très rapide», poursuit-il.