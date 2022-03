En Espagne : Un cas de vache folle détecté dans le nord-ouest

Un cas de maladie de la vache folle a été détecté en Espagne en novembre dans la province de Salamanque (nord-ouest). L'animal atteint a été abattu.

L'animal atteint a été «mis à mort et éliminé», indique l'organisme basé à Paris, sur la base d'un rapport du ministère espagnol de l'Agriculture. La source de l'infection est «inconnue ou incertaine», selon l'OIE. Un premier cas avait été détecté en mars dans une autre exploitation de la même région, située à environ 130 km, et un deuxième en mai en Cantabrie (nord), selon la base de données de l'OIE.

Pour le cas confirmé lundi, l'échantillon avait été prélevé le 10 novembre dans le cadre du programme national de surveillance, et les tests ont mis à jour une souche de l'ESB dite «atypique», explique l'OIE. «Il s'agit d'un cas d'ESB atypique et non d'ESB classique, qui n'a par conséquent aucune répercussion sur le statut épidémiologique du pays», a précisé une porte-parole du ministère espagnol de l'Agriculture. Selon l'agence européenne de la sécurité alimentaire (Efsa), «seul l’agent infectieux causant l’ESB classique peut être transmis aux humains».