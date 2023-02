Initiative au Luxembourg: Un casier plus «vert» pour votre bière Bofferding

Plus pratique, plus écologique. La Brasserie nationale a présenté mardi le nouveau casier dédié à la vente de sa bière Bofferding. Il contient douze bouteilles de 33 cl, en verre consigné, qui sont réutilisées 20 à 25 fois en moyenne. Ce nouvel emballage est une alternative au six-pack de verre perdu qu’il pourrait à terme remplacer si les consommateurs venaient à s’en détourner. Plus compact et plus léger que ses pendants en 24×33 cl et 20×50 cl, il sera aussi décliné pour l’autre bière phare de la brasserie, Battin.