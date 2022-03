Festival des saveurs culturelles : Un Casino 2000 dans tous ses états musicaux

MONDORF-LES-BAINS - Le lieu pouvait paraître insolite quand on connaissait le calibre des artistes à l'affiche de la 6e édition du Festival des saveurs culturelles du monde.

Le festival a réussi la balance entre musiques dites du monde et des courants plus traditionnels aux influences voisines telle la nouvelle chanson française. On cite dans cet ordre d'idées, la tête brûlée, Soan et Arnaud Fleurent-Didier, le dandy. On a aussi accroché au penchant bossa-nova et à l'écriture tout en finesse d'Art Mengo.